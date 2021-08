A Telekom Veszprém Facebook oldalán jelentette be, hogy Rasmus Lauge lesz a csapatkapitány a 2021/22-es szezonban, helyettesei Lékai Máté és Andreas Nilsson.

Sokak meglepetésére lecserélték Lékai Mátét a Telekom Veszprém csapatvezetői posztjáról, a helyébe Rasmus Lauge lép majd a 2021/2022-es szezonban.

Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a Telekom Veszprém csapatkapitánya lehetek, ez a veszprémi történetemnek egy igazán nagy mérföldköve. Mikor legutóbb beszélgettünk, szóba került, milyen személyiségnek tartom magam és akkor említettem, hogy persze szeretnék a hozzáállásommal és az akaratommal példát mutatni, külön öröm, hogy erre most csapatkapitányként lesz lehetőségem. Számomra, most az első lépés a legfontosabb, ha tetszik, a közös utunk első lépése is, ez pedig a visszatérésem a pályára. Nem szeretnék változtatni semmit magamon, egyszerűen extra motivációval segíteni a csapatnak a jó útra lépni, a győzelem útjára"

- nyilatkozta az új csapatkapitány a Telekom Veszprém weboldalán.

A Facebookon megoszlottak a vélemények a csapatkapitány váltásról, sokan nehezményezték, hogy nem egy magyar játékos áll a csapat élén, egyesek szerint viszont jó döntés született.

"Ugye ez vicc, külföldi kapitány egy magyar csapatban."

"Elég égő, hogy magyar csapatnak nem magyar a kapitánya, ezt benézték rendesen, méltatlan!"

"Màtè nem kapitàny típus, ennyi!! Amugy attol mèg meccseket tud eldönteni!!"

"Érdekes döntés, bár én nagyon örülök neki. remélem ez azt is jelent(het)i, hogy Lauge hosszú távon tervez Veszprémben "

- írták kommentben a rajongók.