Egy kecskeméti lakos értesítette a rendőrséget idén júniusban, mivel ellopták a lezárt kerékpárját egy lépcsőház földszintjéről. Ezt másik négy hasonló bejelentés követte, amelyek szerint a megyeszékhely több pontjáról tűntek el kétkerekűek, és minden esetben a lakatot levágva jutottak hozzájuk.

A tolvajok nem csak biciklilopásokra „szakosodtak": több alkalommal vittek el babakocsikat is a lépcsőházakból. Olyan is előfordult, hogy egy kocsi ablakát lenyomták, és kilopták belőle a kalaptartót, a rádiót, a hangszórókat, illetve egy napszemüveget. Egy másik esetben az egyik helyi szórakozóhelyre surrantak be, ahonnan hangfalakat vittek el.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság egyenruhásai nyomozócsoportot állítottak fel a tolvajok felkutatására. A kamerafelvételeket elemezve hamar beazonosították a feltételezett elkövetőket. A 22 éves férfit és élettársát, egy 18 éves nőt szerdán őrizetbe vettek a rendőrök.

A két helybéli a gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett, és elmondták, hogy a bűncselekményeket együtt követték el. A nyomozás során az is kiderül, hogy egyik esetben egy 19 éves férfi, másik alkalommal pedig egy 28 éves férfi volt a társuk. A rendőrök kezdeményezték a fiatal pár letartóztatását, míg társaik jelenleg szabadlábon védekezhetnek - írja a police.hu.