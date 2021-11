A járványügyi helyzet romlása miatt Ausztriában november 8-tól szigorításokat vezetnek be a koronavírus ellen be nem oltott emberek számára - közölte pénteken az osztrák kormány. A tájékoztatás szerint a kormány több fokozatú tervének keretében csak beoltott vagy gyógyult személyek mehetnek például étterembe vagy a 25 fősnél nagyobb rendezvényekre, a negatív teszteredmény felmutatása nem lesz elegendő. A munkahelyeken viszont továbbra is elegendő lesz a negatív koronavírusteszt.