A Magyar Orvosi Kamara kedd délután megdöbbentő posztot tett közzé Facebook-oldalán. A kamara a teljes tavalyi év alatt közúti balesetben elhunytak számát hasonlította össze az idén egy hét alatt koronavírusban elhunyt betegek számával.

Tavaly az egész év során 460 ember vesztette életét közúti balesetben. Az elmúlt egy héten 606 ember halt bele a koronavírus fertőzésbe

- áll a posztban, amelyben azt kéri a MOK, hogy mindenki vegye fel az oltást, viseljen maszkot, és vigyázzon magára.

A hónap végén, november 22-28. között egyébként oltási akcióhetet tartanak a kórházi oltópontokon, és előzetes időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. A MOK hangsúlyozza, hogy az akcióhéten az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra.