Adam Joseph Rosen, az amerikai-brit olimpiai szánkós 2003-ban debütált, az ország legjobbja volt. Három téli olimpián is elindult. A sportoló 37 évesen hunyt el, rákkal küzdött. Halálának híre megrázta a sportvilágot. Andy Anson, a Brit Olimpiai Szövetség vezérigazgatója is kifejezte részvétét.

"A háromszoros szánkós olimpikon AJ gyakran egyedüli képviselője volt a sportágának a Team GB számára. De elragadó mosolya és meleg személyisége miatt a Team GB küldöttségének megbecsült tagja volt. Részvétünk AJ családjának, szeretteinek, valamint sportoló barátainak és kollégáinak" - idézi a vezérigazgató szavait a Bors.