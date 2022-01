Magda Lajos és felesége két hete került kórházba, és míg a nőt a Covid-osztályon ápolták, a férfit azonnal az intenzívre vitték. A hölgyet azóta már hazaengedték, Magda Lajos azonban még mindig életveszélyes állapotban fekszik.

Az orvosok mélyaltatásban tartják a zenészt, ugyanis már tüdejének 80 százaléka gyulladásban volt a betegfelvételkor. Két nappal a kórházba kerülés után lélegeztetőgépre kötötték, az állapota viszont egyre rosszabb lett, és csak a műtüdős eljárással sikerült stabilizálni. Kétoldali tűdőgyulladással és tüdőembóliával kezelik – a hírt a Magna Cum Laude osztotta meg a Facebookon.

Talán néhányan a régi rajongók közül emlékezhettek rá. Magda Lala, Barátunk, Zenésztársunk, Testvérünk. Mi csak így nevezzük őt. Több alkalommal segítette zenekarunkat a koncertjeinken, tette még különlegesebbé Magnatofon című dalunkat felejthetetlen billentyűjátékával. Most rajtunk a sor! Nekünk kell segítenünk rajta

– olvasható az együttes közleményében, amelyben arra kérik a rajongókat, ha tudnak, segítsenek bajba jutott zenésztársukon.