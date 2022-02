Csuti egyik Instagram-oldalára feltöltött fotója alatt vedte védelmébe G.w.M-et, de arra is megkérte a kommentelőket, hogy ne írjanak bántó dolgokat a gyerekei édesanyjára.

Kulcsár Edina és Csuti válása körül hatalmas botrány alakult ki, legfőként azért, mert a szomorú hír közlése után nem sokkal Edina azt is bejelentette, hogy rátalált a szerelem. Az ügyben minden érintett megszólalt már többször is, Csuti viszont most nyugalomra és megértésre inti a kommentelőket Instgramra feltöltött fotójával, amin egy nyugi feliratú pólóban látható.

"A mai edzéshez egy autentikus pólót vettem fel, mert az utóbbi időben elszabadultak itt az indulatok és szeretném, ha ez nem az az oldal lenne, ahol ilyen dolgokat olvasok a gyerekeim anyukájáról. Megvan benne bőven a magam felelőssége, hogy idáig jutottunk, de arra szeretnélek kérni titeket, hogy legyetek tekintettel és nagyobb türelemmel a kialakult helyzetre! Nyugi" - írta.