Marcellina vacsorázás közben kapott súlyos, allergiás rohamot. Korábban sem volt jó viszonyban a korianderrel, azt viszont sosem gondolta volna, hogy egyszer a fűszer fogyasztása után annyira rosszul lesz, hogy úgy érzi, belehal.

Miután az énekesnő anafilaxiás rohamot kapott, félájultan leesett a vécéről, és beütötte a derekát. Bár eleinte nem törődött a sérüléssel, egy héttel ezelőtt pokoli fájdalmai lettek.

„Úgy beállt a derekam, hogy üvöltöttem a fájdalomtól. Úgy éreztem magam, mint amikor valakit egy háborúban áramütésekkel kínvallatnak 4 órán keresztül, mert az orvos csak akkor jött ki és azonnal be is injekciózott. Mint kiderült, extra idegbecsípődésem volt, és most komolyan kell vennem a rehabilitációt. Ez az évnyitás eddig maga a tragédia, pedig alaposan előkészültünk az ünneplésre, hiszen idén ötvenöt éve vagyok a zenei pályán. Nem akármilyen szám! Sajnos még a szülinapomat is el kellett halasztani, pedig a rajongóim már a kedvenc répatortámat is megrendelték"

- nyilatkozta a Ripostnak a 69 éves énekesnő.