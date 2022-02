Délelőtt kérték a mentők gyors segítségét egy XIII. kerületi közértbe, ahol egy 75 év körüli férfi lett rosszul. Mentésirányító bajtársunk instrukciói alapján, az ott dolgozók megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. Az eladók egy percig sem tétlenkedtek, az utasítások szerint rögtön megkezdték a vásárló újraélesztését, amit a rövid időn belül érkező mentők emelt szinten folytattak. Az életmentés még percekig zajlott az üzletben, amit az ott dolgozók addig be is zártak. Az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek, a mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk - ízámolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.