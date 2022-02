Karl Lauterbach a Bild című lap hírportálján ismertetett nyilatkozatában kiemelte: éppen egy hónapja jósolta meg, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) omikron nevű változatának szétterjedése miatt elindult ötödik járványhullám február közepéig emelkedik, majd leszálló ágba kerül.

Ez így is történt, az omikronhullám túl van a csúcson, és ez lehetőséget ad mértékletes lazításokra - mondta a legelismertebb járványtani szakértők közé tartozó miniszter.

A szociáldemokrata (SPD) politikus - a kölni egyetem egészség-gazdaságtani és epidemiológiai intézetének (IGKE) politikai munkája miatt fizetés nélküli szabadságon lévő igazgatója - elmondta, hogy teljes mértékben támogatja a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek szerdai tanácskozására készített előterjesztést, amely szerint a csillagászati tavasz kezdetéig, március 20-ig fokozatosan visszavonnak számos járványlassító szabályt.

"A legsúlyosabb korlátozásokat le lehet bontani, de nem többet, nehogy újabb emelkedést kockáztassunk" - mondta Karl Lauterbach.

A terv szerint első lépésként tízről húszra emelnék a létszámhatárt a SARS-CoV-2 okozta betegség (Covid-19) ellen oltottak és a fertőzésen igazoltan átesettek részvételével tartott családi eseményeken és egyéb magánrendezvényeken. Eltörölnék azt a szabályt is, hogy az oltatlanok kizárólag az alapellátást biztosító üzletekbe léphetnek be.



Második lépésként, március 4-től az oltatlanok - friss negatív gyorsteszt lelettel - ismét járhatnának vendéglőbe, és igénybe vehetnének számos szolgáltatást, például megszállhatnának hotelben. Lazítanák a tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozásokat is.



Harmadik lépésként, március 20-tól egy sor további szabályt is törölnének, például azt, hogy kötelező biztosítani az otthoni munkavégzés lehetőségét minden dolgozónak, akik személyes jelenléte nem elengedhetetlen a munkahelyen.



Az alapvető fertőzésvédelmi óvintézkedések - közösségi maszkviselés, társas távolságtartás - a tavasz kezdetével is érvényben maradnának.