Kitértek arra is, hogy a Dunántúl középső és déli megyéiben nagy területen vékony hóréteg is maradt a meteorológiai tavasz első reggelére. Emellett a kiderülő égnek és a nagyobb területen mérséklődő szélnek köszönhetően csaknem országszerte fagyott, a fagyzugokban mínusz 10 fok körüli minimumokat is regisztráltak - írták. Ugyanakkor azt írták: a napsütésben gyorsan emelkedik a hőmérséklet, így a délutáni csúcsértékek a sokévi átlagnak megfelelően alakulnak.

Az előrejelzés szerint kedden a nap első felében alapvetően derült vagy kissé felhős idő várható, majd délután északkelet felől felhősödés kezdődik. Az Alföld északkeleti részén már erősen felhős idő lesz a jellemző, ott este néhol kisebb havazás is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, az Észak-Alföldön és a Zemplén térségében erős a szél. A maximumhőmérséklet plusz 5 és 10 fok között várható. Késő estére mínusz 2 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő. A hét további részében nem várható érdemi csapadék. és hajnalonként továbbra is többfelé várhatók mínuszok.