A játékán is meglátszott, milyen hatalmas tragédiával kellett megküzdenie a fiatal magyar tehetségnek. A mindössze húszéves focista tavaly elveszítette azt az embert, aki mindennél fontosabb volt számára.

Baráth Péter az egyik legígéretesebb hazai tehetség, aki már most számtalan lehetőség közül válogathat. A fiatal focista viszont nem tudott a karrierjével foglalkozni, ugyanis tavaly meghalt az édesanyja és a lelki traumával - érthető módon - nagyon nehezen birkózott meg. A foci kis időre háttérbe is szorult, ezt pedig nemcsak csapattársai, hanem a nézők is észrevették a játékán.

Mindenképpen a családom mellett kívántam maradni ebben a nehéz időszakban, semmiképpen sem akartam távol lenni a szeretteimtől, és nem az érdekelt, melyik külföldi egyesülethez tudnék igazolni. Vannak élethelyzetek, amikor a karrier másodlagos

– idézi a Blikk Baráth Péter szavait. Edzője és csapata, a debreceni klub is mindent megtett azért, hogy ez az időszak könnyű legyen a fiatal tehetség számára. A figyelem, szeretet és a sport is kellett ahhoz, hogy Péter talpra tudjon állni. A középpályást ráadásul nemrég meghívták a magyar válogatottba is, így akár már csütörtökön pályára léphet Szerbia ellen.