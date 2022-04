Sokan úgy gondolják, hogy egy pornósztár élete fenékig tejfel és soha nem kell komolyabb erőfeszítéseket tennie, hiszen olyasmit csinál egész nap, amiben szinte mindenki kedvét leli. A felszín azonban csalóka lehet: Giannini elárulta, hogy igen kimerítő egy átlagos munkanapja, hiszen állandóan szépnek és kívánatosnak kell lennie.

Miután felkelek, lövök pár szelfit, zuhanyzás közben is fotózom, videózom magam, aztán jönnek a reggelizős képek, és ez így megy tovább egész nap. Nemcsak elkészítem, hanem retusálom, szerkesztem és időzítem is a tartalmakat, miközben folyamatosan aktív vagyok több közösségi oldalon is – magyarázta a dominikai származású szépség, aki amellett, hogy külsejével hódít, barátságos hozzáállásával is igyekszik megnyerni magának rajongói szívét.

Giannini rengeteg kérést kap és teljesít nap mint nap, melyek között gyakran szerepelnek nem mindennapi kívánságok is.

Valaki egyszer azt kérte, hogy nyomjak tejszínhabot a végbelembe. Még videóreferenciát is küldött, hogy pontosan hogyan szeretné, ez még furábbá tette az egész helyzetet

– mesélte a pornós a Daily Starnak.