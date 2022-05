Borzasztó tragédia miatt került a hírekbe Hetes. A Somogy megyei község élete teljesen felbolydult, miután az egyik lakos halálra szurkálta saját kisfiát, majd a szörnyű tett után magával is végzett.

Norbi, a hetesi apa a helyiek szerint imádta kisfiát, bármit megtett volna érte, ezért sem érti senki, miért döntött úgy, hogy megöli saját gyermekét. A gyilkosságot nem hirtelen felindulásból követhette el, erre utal az a tény is, hogy a ház ajtajára egy cetlit ragasztott azzal a felirattal, hogy "Ne gyere be, hívd a 112-t!". A feliratot az édesapa testvére vette észre, aki nem sokat hezitált, betörte a belülről bezárt ajtót, a látványra viszont nem volt felkészülve.

Rengeteg volt a vér, mint egy mészárszéken, döbbenetes volt. Még vert a szíve Norbinak meg a gyereknek is. Belülről volt bezárva az ajtó, szó sem lehetett arról, hogy itt valami idegen gyilkolt volna, Norbi mellett még ott volt a kés. Két mentőhelikopter is jött, az orvosok megpróbáltak mindent, de egy óra múlva üresen szálltak fel, a gyerek és az apa is meghalt

– mesélte a Blikknek az egyik helybéli. A községben senki sem gondolta volna, hogy az apa képes lenne egy ilyen barbár tettre. Érzékeny fiúnak ismerték, aki éveken át kereste egy nő igaz szeretetét, de az élet nem adta meg neki ezt a lehetőséget. A család egyik ismerőse továbbá azt is elmesélte a lapnak, hogy már egy ideje rossz előérzetük volt.