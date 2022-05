Azt írták, hogy az M1-es 31-es kilométerszelvénynél, a Győr felé vezető oldalán kigyulladt jármű gomolygó füstje miatt a rendőrök a Győr és a Budapest felé vezető sávokat is teljes szélességben lezárták. A rendőrség információi szerint a jármű melletti terület is lángra kapott, már folyik az oltás.



A rendőrök a Győr felé vezető oldalon a 27-es kilométernél, a Budapest felé vezető oldalon a 39-es kilométernél a forgalmat az 1-es útra terelik. Az arra közlekedőknek lassú haladásra és torlódásra kell számítania.



Gányai Balázs, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a korábban MTI érdeklődésére arról számolt be, hogy a sztráda Győr felé vezető oldalán a torlódás 7-8 kilométer hosszúságú; a baleset során személyi sérülés nem történt.