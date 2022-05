Május 18-án Szabó Zsófi és Shane Tusup is közzé tette a közösségi oldalán, hogy már nem járnak jegyben. Nemrég még arról lehetett olvasni, megtalálták egymásban az igazit, ezért ért mindekit váratlanul a szakításuk híre. Zsófi a közleményen kívül eddig nem kommentálta a helyzetet.

Szabó Zsófi és Shane Tusup kapcsolata fénysebességgel haladt előre. Miután felvállalták, hogy egy párt alkotnak, hamarosan az eljegyzés is megtörtént. Ám amilyen gyorsan alakult ki közöttük a szerelem, olyan gyorsan véget is ért: május 18-án szűkszavú közleményben jelentették be, hogy felbontották az eljegyzésüket. Azonnal elkezdődtek a találgatások, hiszen az okokról nem nyilatkoztak, bár azóta kiderült, hogy Shane természete közrejátszhatott a szakításban.

Zsófit, úgy tűnik, nem viselte meg az ügy, hiszen a reggeli műsorban már kivágott felsőben tündökölt, és mint kiderült, meg sem fordult a fejében, hogy magánéleti problémái miatt szabadságot vegyen ki. "Sosem hagytam ki egyetlen Reggelit sem magánéleti okokra hivatkozva" - mondta a Blikknek Zsófi.

"A szakítás után már látja a hibáit, és tudja, hogy ez volt a jó döntés. Ez a szerelem nagyon intenzív volt, szenvedélyes, és minden gyorsan történt, Zsófinak szinte esélye sem volt, hogy a kapcsolata egyes szintjeit élvezze, megélje, máris újabb és újabb dolgok történtek" - mondta egy ismerős.