A Sztárban sztár leszek! tehetsége, Hadas Alfréd az utóbbi időben túlhajtotta magát. A zenélés mellett saját vállalkozást is indított, szervezete azonban jelezte, hogy lassítania kell.

"A közeljövőben nem tervezek utazást, inkább ősszel vagy télen jöhet szóba egy kis pihenés. Most főleg a munka foglalja le a mindennapjaimat, mert miközben a karrieremre koncentrálok, elindítottam a saját vállalkozásomat is. (...) Időközben egy betegséggel is meg kell küzdenem, az egész testemen pikkelysömör alakult ki. Kezelnem kell, ennek pedig az egyik gyógymódja az egészséges étkezés, és a stresszmentes élet. Két hónapja egyáltalán nem fogyasztok alkoholt, kenegetem az érintett területeket a bőrömön, kiiktattam az étrendemből a zsírt, a sertéshúst és a glutént" - mondta a Borsnak Alfréd, aki valószínűleg a napokban szakított Mardollal.