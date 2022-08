A Schobert-család évtizedek óta a nyilvánosság előtt éli az életét, és állandóan kapják a támadásokat. Az utóbbi években minden korábbinál nagyobb lejáratókampány indult a fitneszpár és gyermekei ellen, akik most elégelték meg a mocskolódást. Jogi útra terelik a szervezett zaklatást.

Július végén robbant a bomba, amikor egy fiatalemberrel azzal állt elő, hogy tudni véli, Béres Alexandra állhat a Schobert Norbit és Rubint Rékát zaklató nagy Facebook-csoport, A nagy Norbiréka biznisz mögött. A netes közösségben sem az adminok, sem pedig a tagok nem bánnak szépen a fitneszguruval és családjával.

A vádakat Béres tagadja, és mint elmondta, teljesen jó a kapcsolata Norbiékkal, és ő nem üzemeltet semmilyen gyalázkodó Facebook-oldalt. A Schobert-házaspár viszont nem hagyja ennyiben az ügyet, és a rendőrségen tettek feljelentést, hogy kiderüljön, kik is állnak valójában a közel 40 ezer taggal rendelkező csoport mögött.

A szülőket és a gyerekeket is kifigurázó, róluk vad pletykákat terjesztő oldal kapcsán több hazai híresség is védelmébe vette Rubint Rékát és családját. Dér Heni és G.w.M mellett nemrég a sztárséf, Rácz Jenő is megszólalt. A Konyhafőnök zsűritagja régóta jó barátságot ápol Norbiékkal.

Én nem fogok senkit védeni, vagy azt mondani, hogy bárki rossz, hanem azt mondanám, hogy bármi is történjen, nem lehet gyalázni, emberek. Én nem gondolom, hogy Zalán, Norbika, Réka vagy bárki bántott volna valakit fizikálisan vagy lelkileg

– idézi a Blikk a séfet, aki egy videóban fejtette ki a véleményét. Rácz Jenő azzal zárta a mondandóját, hogy szerinte sokkal szebb hely lenne a világ, ha a gyűlölködés helyett mindenkinek lenne egy kedves szava a másik emberhez.

Schobert Norbival nemrég a Life.hu készített interjút, melyben a fitneszguru elárulja, mit bánt meg az elmúlt két évtized során és mikor tervezi a visszavonulását.