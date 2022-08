Azt írták: útra, épületre, járműre dőlt fák eltávolításához várnak segítséget az emberek, elsősorban az ország középső részén. A szél több megye településén okozott károkat: utakra, épületekre, járművekre döntött fákat, letépte az elektromos vezetékeket.

A Bács-Kiskun megyei Kelebia és Tompa között, illetve Öregcsertő és Csoma között is fa dőlt az útra, akadályozva a forgalmat. Kunfehértón villám csapott egy fába. A Fejér megyei Adonyban, a 6-os főútra kidőlt fa akadályozta a közlekedést. Pest megyében Szigetcsép és Tököl között egy kanyarban nagyobb fa több ága hullott az úttestre. A Tolna megyei Gerjenben, a Hunyadi utcában több ház előtt is baj történt. A vihar egy fenyőt és egy villanyoszlopot is kidöntött, egy másik fa pedig az elektromos vezetéket szakította le a villanyoszlopról.