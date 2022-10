A szülők az esetet követően a fiú viselkedésének megváltozására figyeltek fel.

"Otthon azt vettük észre, lassabban készült reggelente, a leckéje írása közben elkalandozik a figyelme. Sejtettük, hogy az iskolában történt valami, de hiába kérdezgettük a fiamat, nem mondott a bántalmazásról semmi. Az is gyanús lett, hogy a nyári táborba nem akart elmenni, de gondoltuk kamaszodik. Aztán eljött a szeptember, az új iskolai tanév, láttuk, hogy nem olyan kedvvel megy, mint korábban, noszogatni kellett. Végül október negyedikén reggel azt mondta, egyszerűen nem bír bemenni többé abba az iskolába" - mondta el a Borsnak az édesapa, D. István, aki máig nem érti, miért nem értesítették őket az iskolából, miért nem vizsgálták ki az ügyet.

Amikor Marci kijelentette, higy nem megy iskolába, a szülők időpontot kértek az osztályfőnökétől.

"A fiam osztályfőnöke ott közölte velünk, hogy a június 8-i osztálykiránduláson az állatkertben három fiú osztálytársa rátámadt, ketten meglökték, egyikük megütötte, majd amikor a földre került, rugdosni kezdték, mindezt ő és a helyettese szeme láttára" - nyilatkozta az édesapa.

"Nem tartották fontosnak, hogy értesítsenek bennünket. Érti ezt valaki? A sokkoló történet után leültünk beszélgetni a fiunkkal. Elmondta: szégyellte, hogy osztálytársai megverték. Azt sem akarta, hogy felvegyük a kapcsolatot a bántalmazó, zaklató fiúk szüleivel, félt a retorziótól. Az is kiderült, ő egy évvel az általános iskola előtt nem akart iskolát váltani, nem akarta, hogy gyávának tartsák. De az atrocitások folytatódtak ebben az évben is, végül eljutott arra a pontra, hogy nem tudja ebben a 16. kerületi iskolában folytatni, így kivettük az iskolából. Most másik intézményt keresünk neki, és szüksége van pszichológus segítségére is..." - tette hozzá István.