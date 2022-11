Herczeg letartóztatása és a gyanúsítás sokakat meglepett, köztük magát a divattervezőt is, aki lapinformációk szerint egyedül ül a cellájában. Egyik jó ismerőse szerint az ügy nagyon megviselte Zoltánt, legfőképpen amiatt, mert úgy tűnik, hogy egyik barátja csalhatta kelepcébe.

"Úgy egy évtizede ismerik egymást, és ugyan Zoli igazi barátai közül többen is figyelmeztették, hogy vigyázzon vele, mert kétes híre van, bízott benne. Csak most, utólag lett gyanús neki is, hogy ez az illető nagyon agitálta, hogy vásároljon tőle, mert később már nagyon drága lesz..." – mesélte a Blikknek a neve elhallgatását kérő illető.

Ahogy visszaidézi, egy ideje mindenáron próbálta rávenni őt a vásárlásra, és Zoli most úgy gondolja, hónapok óta figyelhették őket, és arra várhattak, mikor bólint rá a vásárlásra.

Herczeg jogi képviselői már dolgoznak az ügy megoldásán, miközben a divattervező ruhaneműt, rajzlapokat és ceruzákat, valamint könyvet is kapott, hogy valamivel kellemesebben teljen az ideje a rácsok mögött.

"Sokan ismerik és szeretik, többen szeretnének segíteni neki, márpedig most minden támogatás jól jön. Zolit rettenetesen bántja, hogy olyasmiért tartóztatták le, amit nem követett el. Aki ismeri, tudja, hogy eszében sincs kábítószerrel kereskedni" – zárta az ismerős.