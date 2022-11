Molnár Gusztáv élete nyitott könyv, az utóbbi időben ugyanis szinte minden tettéről beszámol a sajtó. A színész kálváriája akkor kezdődött, amikor első felesége megvádolta őt gyermekbántalmazással: ezt követően tévés és színházi munkáit is elveszítette, második felesége pedig elhagyta őt.

A színész szomorú sorsának egy újabb fejezetét írja épp az élet: Molnár Gusztáv ellen ugyanis elfogatóparancsot adott ki a rendőrség. Az esetben eleinte csak találgatni lehetett, de mára nagyjából tisztán látszik, hogy miért kerülhetett fel a körözött személyek listájára, ahonnan azóta már le is került.

A nyilvánosan elérhető részletek szerint rágalmazás miatt keresi a színészt a Gödöllői Járásbíróság. Az ügyet Gusztáv első feleségének, Ildikónak az új párja indította, aki nem mellesleg rendőr.

"Guszti és első feleségének, Ildikónak az új párja már az első pillanatban utálták egymást. A férfi rendőr egyébként, vele került többször is összetűzésbe Guszti. Nem fizikai erőszakról van szó, hanem szóbeliről, vitatkoztak. Gusztáv az egyik emailjében írt Ildikó rendőr párjának olyat, amiben annak rendőr mivoltát firtatta, ezért tett magánvádas feljelentést a férfi a színész ellen" – mesélte a Borsnak egy neve elhallgatását kérő ismerős.

Molnár Gusztáv alkoholproblémákkal és depresszióval is küzd, és hogy legyőzze a betegségeit, többször is megpróbálkozott az elvonóval. Jelenleg is egy ilyen intézményben tartózkodhat, ezért nem tudott megjelenni a bíróságon. A körözés azonban elkerülhető lett volna, ha ír egy levelet.

Ha bíróság adta ki az elfogatóparancsot, a rendőrség nem is mérlegelhet, ha megtalálják a körözött személyt, nem számít a bűncselekmény súlya. Mindenképpen a bíró elé kell vinni a terheltet.

"Abban az esetben, ha a körözött személy orvosi felügyelet alatt áll, esetleg elvonókúrán vesz részt, a bíróság általában megengedőbb. Ha valaki elvonón van, kimentés lehet, de ha átvette az idézést, akkor tizenöt napon belül jeleznie kell az illetékes bíróságnak, hogy egészségügyi okból kifolyólag nem tud majd részt venni a tárgyaláson" – mondta a Blikknek korábban dr. Gelencsér András, jogi szakértő.