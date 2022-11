Kedd

A déli órákra megszűnnek a sűrű ködfoltok, és kelet felől szakadozni kezd a felhőzet. A Dunántúlon ugyanakkor egész nap maradhat a borult, párás idő. Főleg az utóbbi tájon fordulhat elő szitálás is. Az északkeleti szél néha megélénkül. 5 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szerda

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás lesz a levegő. Az északkeleti tájakon némi napsütés is lehet, azonban a délnyugati, nyugati területeken a tartósan borult égből eső, szitálás, a hegyekben havas eső is lehet. Az északkeleti szél élénk marad. Reggel 0, délután 6 fok körüli értékeket mérhetünk.



Csütörtök

A nap első felében északkeleten még lehet szűrt napsütés, majd dél felől beborul az ég. Szitálás, gyenge eső, az Alpokalján havazás várható. Kissé gyengül az északkeleti szél. Marad az 5-6 fokos maximum.

Péntek és szombat

Borult, párás időre van kilátás továbbra is. Kisebb szitálás, éjszaka ónos szitálás bárhol előfordulhat. 3-7 fok körül változhat a hőmérséklet délutánonként - írja a Köpönyeg.