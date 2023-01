A haon.hu fotósa eredetileg a munkálatokat akarta dokumentálni, ám végül a balesetet is rögzítette: a jármű szinte eltűnt a hatalmas mélyedésben, miután az útburkolat megadta magát. A lap helyszíni tudósítója elmondta, a rendőrség és a katasztrófavédelem is kivonult az esethez, valamint egy autómentő és egy daru is segítette a mentést.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében kiemelte, teljes útzárat vezettek be a főút Árpád tér és Faraktár utca közötti szakaszán. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, az autósok addig kerülőútvonalon közlekedhetnek.