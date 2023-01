Rippel Feri komoly szabályok szerint éli az életét, ám a legfurcsább talán az, hogy alvás előtt letapasztja a száját, de a fiáét is.

"Amikor szájon keresztül lélegzünk alvás közben, akkor fáradtabban ébredünk, kiszárad a szánk, belemehet bármi, pók bogár por, szőrszál, hajszál akármi, és ezeket mind lenyeljük és a torkunk is kiszárad. A szánk alapvetően nem légzőszerv, táplálkozásra és beszédre használjuk és ha a csak az orrunkon veszünk levegőt éjszaka, sokkal energikusabban ébredünk reggel. Ezt a technikát egyébként a sportolók, főleg a futók alkalmazzák, mert turbó hatással van a légzésükre és a teljesítményükre egyaránt. Nem úgy kell elképzelni, hogy az egész szánkat betapasztjuk, csupán csak a szánk közepére kell tenni egy kétszer két centis kis tapaszt. Persze figyelembe kell venni mindenkinek a saját egészségügyi állapotát is, hiszen ha meg vagyok fázva, folyik az orrom én sem alkalmazom ezt a módszert" - árulta el a Borsnak Feri.