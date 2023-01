Beat a napokban azt nyilatkozta, hogy a Fekete Vonat nagykoncert után anyagi mélypontra került, most pedig azt is elárulta, a helyzet annyira súlyos, hogy egy munkásszállón kell meghúznia magát. Azért költözött el otthonról, mert összeveszett a feleségével. 3,7 milliós előleget is vett fel, de ez sem húzta ki a csávából. "Eddig nem beszéltem róla, de pont a jelenlegi körülményeim miatt volt szükségem az előlegre. Napi 15 ezer forintba kerül a munkásszállás, erre 800 ezer forint ment el eddig. A családomat is igyekszem támogatni..." - mondta korábban Beat, akiről azt állítják, hogy egy kaszinóban látták a fellépést megelőzően.

"A Las Vegas kaszinóban rulettezett, de nem volt jó szériában. Láttam, amint próbált kölcsönkérni egy szerencsésebb játékostársától, aki nyerőben volt a játékgépeknél. Nem járt sikerrel" - állítja a Blikk olvasója. Beat azonban tagadja, hogy ott járt volna.

"Velem biztos, hogy nem találkozhatott ott senki" - mondta a zenész.