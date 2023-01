Tokár Tomi a közösségi oldalán számolt be a szomorú hírről: elhunyt az édesapja.

Az RTL Klub műsorvezetője, Tokár Tomi Instagram-oldalán számolt be a szörnyű hírről, miszerint elhunyt az édesapja. A fiatal édesapa azt írta, hogy nem híve az online gyászolásnak, de hozzátette, ha legalább egy dologra képes rádöbbenteni valakit a bejegyzésével, akkor talán helye van.

"Apukám három hónapja még boldogan játszott az unokájával nálunk, most pedig már fentről néz minket. Felfoghatatlan, hiszen sosem láttam betegnek, ellenben állandóan vidám és motivált volt. Én pedig sokszor elfoglalt és mindent jobban akartam tudni, nem törődve azzal, hogy mennyire hiányzik majd az elvesztegetett idő vele. Ő sem gyakran mutatta ki mások előtt mély érzelmeit, most én sem teszem. Maradt a sok "ha", a "mi lett volna" és a rengeteg emlék, amelyekben ugyanúgy él bennem örökké, mint mikor gyerek voltam. Most már felnőttem és az összes értéket továbbviszem, amit tőle tanultam" – írta Instagram-oldalán a műsorvezető.