Ahogy arról korábban is beszámoltunk, három nappal ezelőtt több magyar csapat, köztük a HUNOR mentőosztag is Törökországba utazott a földrengés áldozatainak megsegítésére. A HUNOR összesen 55 taggal indult útnak: a tűzoltókon kívül katonaorvosok és a mentőszolgálat munkatársai is részt vesznek a keresésben, munkájukat pedig keresőkutyák is segítik.

Az Antakya városában lévő, porig rombolt épületekbe még a legjobb szakemberek is nehezen jutnak be, az idő pedig ellenük dolgozik. A csapat tagjai jól vannak: éjszakára sem állnak le a kutatással, ennek eredményeképp pedig

tizenhét túlélőt mentettek ki a romok alól, valamint huszonkilenc halottat hoztak felszínre, illetve több állatot is – macskát, kutyát és papagájt is – kimentettek.

Az általuk megtisztított területen rengeteg a törmelék, ezt a magyarok a maguk gyártotta, vizesballonokból kialakított vödrökkel szedik ki, így haladnak előre -írja a Blikk. Mivel többnyire nincs áram és víz, a magyar csapat bázisán egy aggregátor dolgozik azért, hogy a helyiek feltölthessék telefonjaikat, és elérjék szeretteiket a romok alatt.

Úgy tudni, a török alakulatok nagyra értékelik a magyarok szaktudását, és többször kértek már tőlük szakmai segítséget. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a HUNOR tagjai a saját testi épségükre fokozottan ügyelnek, és igyekeznek minél több pihenőt beiktatni.