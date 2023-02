A nő nagyjából egy hete költözött a nyíregyházi Ungvár sétányra a családjával Kárpátaljáról, a férje Németországban dolgozott. A szon.hu elérte az egyik szemtanút, aki megrázó részletességgel beszélt az eseményekről.

„Hallottam egy hatalmas, tompa puffanást, olyan volt, mintha ledobtak volna valamelyik emeletről egy krumplis zsákot. A puffanást ezután nyöszörgés, illetve nem sokkal később gyereksírás követte, így közelebb mentem. Ekkor láttam, amint egy hasán fekvő női test fölé hajol egy gyerek, aki sír, de közben szólítgatja is az anyját...

Akkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a nőnek el van törve az összes végtagja és az arca is csupa vér volt. A nyolcadik emeleti erkélyen kint állt egy másik gyermek, szerintem az anyja után akart ugrani. Azonnal rászóltam, hogy menjen vissza a lakásba, hála istennek, be is ment" – emlékezett vissza a történtekre Szabó Krisztián biztonsági őr, aki ezután hívta a 122-es segélyhívót, majd követte a diszpécser utasításait, ám a nő nem sokkal a mentők kiérkezése előtt meghalt.

„Rendes családnak tűntek, fogalmam sincs, mi vezethetett ahhoz, hogy az édesanya három gyermeke mellől levesse magát a mélybe. Azt is hallottam, hogy Kárpátaljáról menekültek Nyíregyházára, a nő tökéletesen beszélt magyarul” – mondta el Szabó Krisztián, akitől a lap azt is megtudta, hogy a szörnyű tragédia után a gyerekek a nagyszüleikhez kerültek.