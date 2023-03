Múlt pénteken egy életképes kislánynak adott életet a 15 éves Lilla Emődön. A lány a szülés után papírdarabokat tömött az újszülött szájába, majd a szomszéd kertjében hagyta. Mindenki, még a 21 éves barátja, Dani elől is titkolta terhességét. Akkor derült fény arra, hogy nemrég gyereket szült, amikor rosszul lett és ezért kórházba szállították. A gyereket is megtalálták, de a mentők minden igyekezetének ellenére nem sikerült megmenteni az életét.

A lehetséges apa, Dani a tragédia hírére jött haza Magyarországra, ő ugyanis egy ideje Hollandiában dolgozott. Lillával az iskolánál ismerkedtek meg, mindkettejük kistestvére oda jár. Amikor értük mentek, beszédbe elegyedtek. Kapcsolatuk Dani szerint inkább barátság volt, de a lány szülei eleinte ezt sem nézték jó szemmel.

"Egyszer összetűzésbe kerültem az apjával, és közölte, ismeri a fiatalokat, nem szeretne a lánya mellett látni. Később megbékélt velem" - mondta a Borsnak Dani. A fiú és a lány családjánál is többször együtt aludtak. "Először csak beszélgettünk, aztán egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Tudtam, hogy szerelmes belém, nekem is tetszett ő" - tette hozzá Dani.

"Csupán a tragédia hírére jöttem haza Magyarországra. A rendőrök kétszer is kihallgattak. Nem tudtam, hogy Lilla gyermeket vár tőlem. Ha elmondta volna, igyekeztem volna megnyugtatni és mindenben támogatni. A tragédia óta nem tudtam vele beszélni, pedig lenne mit mondanom neki. Semmiképpen sem az a megoldás, amit tett" - mondta még a lehetséges apa. Emődön az a hír is elterjedt, hogy ő is ott volt a szülésnél, de ezt Dani határozottan cáfolja. "Megismétlem, hogy csak a tragédia hírére jöttem haza. A babánk halála után Lillának írtam két üzenetet, de azokat valószínűleg nem kapta meg, mert elvették a telefonját. Szeretnék magyarázatot kapni a tettére, hiszen a legrosszabb megoldást választotta. Tudom, hogy nagyon megijedhetett a hirtelen rá szakadó felelősségtől, de nem hagytam volna egyedül a bajban" - mondta.

A lány édesapja nem kívánt nyilatkozni. "Van most nekünk elég bajunk. Meg fogom védeni a családomat" - csak ennyit mondott.

Lilla iskolájának egyik tanára szerint ebben a történetben csak áldozatok vannak. "Ebben a tragikus történetben csak áldozatok vannak. Szegény Lilla egy nagyon kedves kislány. Hogy áldott állapotban van, arról senki sem tudott" - árulta el.

Az ügyészség indítványozta a lány letartóztatását, ám egyelőre csak a bűnügyi felügyeletét rendelték el.