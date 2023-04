Szakamotónak, aki 1978-ban tűnt fel, a Yellow Magic Orchestra tagjaként, jelentős szerepe volt az elektropop felemelkedésében, de ő és a zenéje az elektronikus zenei és hiphop-producerek új nemzedékére is insprirálólag hatott.

A zenésznek számos nemzetközi kitüntetése volt: az 1987-es Az utolsó császár című Bernardo Bertolucci film zenéjéért Oscar-díjat kapott, a francia Művészeti és Irodalmi Érdemrend Tiszti Fokozatával pedig 2009-ben tüntette ki a francia kormány.

Filmszerepet is kapott: játszott az 1983-as Boldog Karácsonyt, Mr. Lawrence című háborús filmben is, amelynek a zenéjét is ő szerezte - írja az atv.hu.