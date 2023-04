Az amerikai színésznő kielnc nappal ezelőtt sztrókot kapott, kórházba szállították, ahol észlelte a szeretteit, de beszélni már nem tudott hozzájuk.

"Judy tudatánál volt a kórházban, megszorította szerettei kezét, de a stroke miatt nem tudott beszélni" - írta a TMZ.

A színésznőre a nézők leginkább Able nővérként emlékezhettek rá a M.A.S.H.-ből, de ezenkívül szerepelt Az Androméda-törzsben és A bensőséges idegenben is, sorozatok közül pedig A balfácán, a Quincy M.E. vagy a Fame című alkotásokban tűnt fel.