Hétfőn erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés mellett általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, rövid napos időszakokkal. Többfelé és több hullámban lehet eső, zápor, zivatar. Egyes helyeken élénk, erős széllökések várhatók, a zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 14 és 22 fok között valószínű, a tartósabban csapadékos északkeleti tájakon lehet a hűvösebb.



Kedden a felhő- és csapadékzóna lassan halad kelet, északkelet felé, a legtovább a Nyírségben és Borsodban eshet tartósan az eső. A csapadékzóna mögött szakadozik a felhőzet, ugyanakkor gomolyfelhők képződnek, amelyekből elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 5-12, délután 10-18 fok valószínű, a legtovább csapadékos északkeleti vidékeken lesz a hűvösebb.



Szerdán az ország nagyobb részén a gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütésre lehet számítani. Elsősorban a Dunától keletre záporok várhatók, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 8, a csúcsérték 11 és 16 fok között alakul.



Csütörtökön a napsütést nyugat felől besodródó felhőtömbök és gomolyfelhők is zavarják, ám érdemi csapadék nem várható. Az északias szél helyenként megélénkül. Hajnalra többnyire 0 és plusz 8 fok közé hűl le a levegő, ugyanakkor a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is. A délutáni órákban 12-17 fok várható.



Pénteken nyugat felől egyre vastagabb felhőtömbök érkeznek, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Az északnyugati, nyugati tájakon nő a csapadék - eső, zápor - előfordulási esélye. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban általában 1-9 fok valószínű, de néhol fagypont alatti értékek is előfordulhatnak. Délutánra 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Szombaton a napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés valószínű, szórványosan zápor, zivatar is várható. Az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkülhet. A hajnali 3-11 fokról délutánra 15-22 fokig melegszik fel a levegő.



Vasárnap a napsütés melletti gomolyfelhő-képződésből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Időnként élénk lökések kísérhetik az északnyugati, északi szelet. A minimum-hőmérséklet 3 és 11, a csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között valószínű.