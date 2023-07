Coco nővérei, Nancy és Carol a közösségi médiában tették közzé, hogy testvérük évek óta depressziós, vasárnap pedig öngyilkosságot kísérelt meg. Elmondták, hogy az énekesnő segítséget kért mentális betegsége miatt, de ennek ellenére romlott az állapota, ami tragédiához vezetett.

Hozzátették, a kórházban mindent megtettek érte, de kómába esett és soha többé nem ébredt fel - idézi a testvéreket a TMZ.

Coco Hongkongban született, de középiskolába már San Franciscóban járt, ahol 1991-ben a Miss Teen Chinatown címet is elnyerte. Ő volt az első kínai énekesnő, aki nagy sikert aratott Amerikában 1999-ben Do You Want My Love című dalával.