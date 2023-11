Az 57 éves híresség csütörtökön távozott az élők sorából, utolsó pillanataiban három gyermeke és felesége is ott volt az ágya mellett.

„A legnagyobb szomorúsággal jelentem be legjobb barátom, Russell Norman elvesztését. Egy rövid csata után a kórházban halt meg"

- adott ki közleményt Russell üzlettársa és barátja, Richard Beatty.

Russell Norman néhány héttel ezelőtt adta ki a negyedik szakácskönyvét. Halálának okáról egyelőre nem közöltek információkat.

A sztárséfre akkor figyelt fel a média, amikor 2012-ben díjat nyert első szakácskönyvéért. Az országos hírnevet azonban a BBC2 hatrészes The Restaurant Man című műsora hozta meg számára. Később feltűnt a népszerű Saturday Kitchen című műsorban is - írja a The Guardian.