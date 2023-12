A Szerencsejáték Zrt. folyamatosan keresi annak a lehetőségét, hogyan segíthetne a fogyatékossággal élő személyeknek. Az akadálymentesítést, a befogadó szemlélet kialakítását és az egyenlő foglalkoztatási esélyek érvényesítését tűzték ki célul. Ezek eléréshez több programot is működtetnek: a többi között befogadó játszótereket építenek, segítik az elfogadást, és munkahelyet teremtenek a megváltozott munkaképességű embereknek.

A Szerencsejáték Zrt. fontosnak tartja, hogy mindenki egyenlő esélyekkel induljon, egészen a gyerekkortól kezdve. Ezért indította el a vállalat 2017-ben a „Játék összeköt!" befogadó játszótérépítés programját, amelynek keretében olyan terek alakultak ki, ahol a fogyatékossággal élő és az ép gyerekek együtt játszhatnak, együtt gyűjthetnek élményeket, mert az integrációt és az elfogadásra való nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. A kezdeményezés jószolgálati nagykövete Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai negyedik helyezett vízilabdázó, aki maga is érintett szülő. Kislányánál kétéves korában diagnosztizáltak egy ritka genetikai rendellenességet, az úgynevezett Charcot-Marie-Tooth (CMT) betegséget, amely miatt a ma már tízéves Flóra kerekesszékkel közlekedik.

Azért vállaltam két éve ezt a feladatot, mert abszolút magaménak érzem. A kislányom, Flóra 10 éves és mi is nagyon sokat jártunk játszótérre még babakocsival és kismotorral is, amikor még nem volt kerekesszéke. A sok kavics és homok megnehezítette a dolgunkat. A befogadó játszótereken ilyen akadályok nincsenek. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, ami remélem még bővülni fog" – árulta el Drávucz Rita, aki azt is elmondta, hogyan járulhatnak hozzá az emberek ahhoz, hogy minél több ilyen játékbirodalom épülhessen. „Nagykarácsony sorsjegy vásárlásával tudnak segíteni, hiszen részben annak a bevételéből is valósítják meg ezeknek az építését."

A befogadó játszóterek nagy mértékben segítik a fogyatékossággal élő gyerekek integrációját, ami jó, ha már gyerekkorban elkezdődik.„A játszótereken kötődnek az első barátságok, ott nyílik ki számukra a világ. Ha már találkoznak a mássággal, hogy nem mindenki ugyanolyan, mint ők, akkor ez számukra természetes lesz, így lesznek belőlük figyelmes felnőttek. A fogyatékossággal élő gyerekek pedig sokszor a zárt világukban élnek, főleg, ha speciális intézménybe járnak. Ezeken a helyszíneken tudnak más gyerekekkel kapcsolódni. Ez egy olyan találkozási pont, ahol mindkét fél megismerkedhet a másik helyzetével. És nemcsak a gyerekek szempontjából előnyösek a befogadó játszóterek, hanem például egy olyan nagyszülőnek is, aki kerekesszékkel vagy bottal közlekedik. A családoknak is számít, hiszen itt ők is megismerkedhetnek egymással" – mondta Rita.

Fontos üzenet a Szerencsejáték Zrt. részéről, hogy igenis mindenkire oda kell figyelni. Sok olyan akadály áll a fogyatékossággal élők előtt, amiről nem is gondolnánk, hogy számukra mekkora nehézséget jelentenek valójában. Amikor elmegyünk egy új helyszínre, mindig megkérdezem, hogy akadálymentesen be tudunk-e jutni. Odaérve pedig látjuk, hogy csak van néhány lépcsőfok, ami eddig nekik fel sem tűnt" – árulta el Rita. Ezért is lényegesek az olyan közösségi terek, ahol már gyerekként megismerkedhetnek a fogyatékossággal élő és az ép fejlődésű gyerekek, mert a személyes kapcsolatok által – ez esetben játszva – nyithatnak egymás felé, így együttműködőbb, toleránsabb, a fogyatékossággal élő személyek problémáira nyitottabb felnőttekké válhatnak.

„Az élményekre, nevetésre mindenkinek szüksége van, a fogyatékossággal élők önértékelésére pedig nagyon nagy hatással van az, ha minél hamarabb bekerülhetnek, illetve bent maradhatnak (ha szerzett sérülésről van szó) egy elfogadó közösségben. A mosoly, a nyitottság, a beszélgetések nagyon fontosak az integráció szempontjából. Elengedhetetlen, hogy a játszótér olyan központi hely legyen, ahol az épek figyelemmel, örömmel és mosollyal fogadják a fogyatékossággal élőket, hogy nekik is könnyebb legyen. Ezzel tudnak nekik segíteni és azzal, ha ugyanúgy kezelik őket, mint mondjuk a padtársukat, mert ők ugyanolyanok akarnak lenni. Ugyanolyan lehetőségeket szeretnének a sportban is, amelyben megtalálhatják a baráti közösségek mellett a céljaikat is. Nehéz pálya, de minél többet beszélünk róla, annál könnyebb ezeket a tabukat ledönteni és a döntéseket bátrabban meghozni."

Nem ezen az egyetlen területen segíti a fogyatékossággal élők integrációjának előmozdítását a Szerencsejáték Zrt., szemléletformáló tevékenységet is végeznek, amelynek középpontjában a piaci bővítés, az egyenlő foglalkoztatási esélyek érvényesítése, a befogadó szemlélet, az akadálymentesítés, valamint a „Semmit rólunk nélkülünk!" elv áll, aminek a lényege, hogy a fogyatékossággal élő személyek részt vegyenek az őket érintő, az ő életüket meghatározó döntésekben.

A Szerencsejáték Zrt. azt is fontosnak tartja, hogy más módon is részt vállaljon a társadalmi problémák megoldásában, ezért 2003 óta foglalkoztat megváltozott munkaképességű kollégákat, olyan személyeknek adva így lehetőséget, akik évek óta nem találtak munkahelyet, de a sorsjegy-értékesítő hálózatnak köszönhetően ismét a munkaerőpiac hasznos tagjának érezhetik magukat a rendszeres jövedelem és a szakmai sikerek révén. Ez a lehetőség nemcsak a megváltozott munkaképességű emberek életére van nagy hatással, a vállalat valamennyi dolgozója nyitottabbá és elfogadóbbá vált.

A Szerencsejáték Zrt. folyamatosan keresi annak a lehetőségét, hogyan tudná még jobban támogatni a fogyatékossággal élőket és előmozdítani a társadalmi integrációjukat, ezért 2019-ben vállalta a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatását is.

A cikk megjelenést a Szerencsejáték Zrt. támogatta.