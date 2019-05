A Kosok hétvégéje összességében kiválóan alakul, de a Bikáknak sem lesz okuk panaszkodni, remek élményekben lehet részük. Az Ikrek számára akkor lesz élvezetes ez a két nap, ha kérdés nélkül belevetik magukat mindenbe. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok.

Kos Szombat reggel akaratos tulajdonságaiddal találkozik környezeted, egyik pillanatban körbeugrálod szeretteidet, egy következőben pedig már sürgeted őket, hogy induljatok, különben elkéstek valahonnan. Jössz és mész, intézkedsz, képes vagy mindenki csomagját cipelni és két autót egyszerre vezetni. Tele leszel lendülettel, de érzelmekkel is, amelyeket ki is nyilvánítasz, ám fontos, hogy légy mértékletes, nehogy akadjon valaki, akinek a túlzott szeretet teherként nehezedjék a vállára. A családtagjaid is érzik ezt a fura kettősséget benned, ám egészen jól tolerálják. A hétvégéd összességében kiválóan alakul. Szombat reggel akaratos tulajdonságaiddal találkozik környezeted, egyik pillanatban körbeugrálod szeretteidet, egy következőben pedig már sürgeted őket, hogy induljatok, különben elkéstek valahonnan. Jössz és mész, intézkedsz, képes vagy mindenki csomagját cipelni és két autót egyszerre vezetni. Tele leszel lendülettel, de érzelmekkel is, amelyeket ki is nyilvánítasz, ám fontos, hogy légy mértékletes, nehogy akadjon valaki, akinek a túlzott szeretet teherként nehezedjék a vállára. A családtagjaid is érzik ezt a fura kettősséget benned, ám egészen jól tolerálják. A hétvégéd összességében kiválóan alakul.

Bika Kellemes hétvége kezdődik, örülj minden szép pillanatnak. Sok mosoly, béke, elégedettség tölti ki óráidat – hát kell ennél több? Dehogy! Ez épp elég az örömhöz. Családi délutánok, barátokkal eltölthető szombat este, minden épp úgy alakul, ahogy az számodra kedvező, igaz, minden percben kezedben kell tartanod a gyeplőt! Remek élményekben lesz részed, ráadásul semmi sem zavarja meg a tervezett programok kezdését és jó irányba alakulását. Rád fér már egy testi és lelki regeneráció. Csak olyan helyre menj, és csakis olyan emberekkel töltsd az időt, akikkel kapcsolatban semmilyen kételyed nem merülhet fel. Kellemes hétvége kezdődik, örülj minden szép pillanatnak. Sok mosoly, béke, elégedettség tölti ki óráidat – hát kell ennél több? Dehogy! Ez épp elég az örömhöz. Családi délutánok, barátokkal eltölthető szombat este, minden épp úgy alakul, ahogy az számodra kedvező, igaz, minden percben kezedben kell tartanod a gyeplőt! Remek élményekben lesz részed, ráadásul semmi sem zavarja meg a tervezett programok kezdését és jó irányba alakulását. Rád fér már egy testi és lelki regeneráció. Csak olyan helyre menj, és csakis olyan emberekkel töltsd az időt, akikkel kapcsolatban semmilyen kételyed nem merülhet fel.

Ikrek Örömteli élményekkel lesz tele ez a hétvége, kérdés nélkül vesd bele magadat az ismeretlenbe, menj idegen helyekre, találkozz olyan emberekkel, akikkel eddig sosem vagy épp tudatosan elkerülted a társaságukat. Nagy meglepetésekben lehet részed! Ha hagyod magadat sodortatni az árral, spontán leszel, és felesleges kérdések helyett csak bólintasz és útra kelsz, akkor a létező legjobb helyekre fogsz eljutni. Légy nyitott és befogadó mindenre, ami adódik, és mindenkire, aki kopogtat nálad. Olyan dolgokat, helyszíneket, esetleg kultúrákat ismerhetsz meg, amelyekről eddig semmilyen elképzelésed sem volt. Örömteli élményekkel lesz tele ez a hétvége, kérdés nélkül vesd bele magadat az ismeretlenbe, menj idegen helyekre, találkozz olyan emberekkel, akikkel eddig sosem vagy épp tudatosan elkerülted a társaságukat. Nagy meglepetésekben lehet részed! Ha hagyod magadat sodortatni az árral, spontán leszel, és felesleges kérdések helyett csak bólintasz és útra kelsz, akkor a létező legjobb helyekre fogsz eljutni. Légy nyitott és befogadó mindenre, ami adódik, és mindenkire, aki kopogtat nálad. Olyan dolgokat, helyszíneket, esetleg kultúrákat ismerhetsz meg, amelyekről eddig semmilyen elképzelésed sem volt.

Rák Hiába volt a hét eddigi része fárasztó, munkával és más tennivalókkal teli, szombat reggel úgy kelsz fel, mintha napok óta lazsáltál volna. Az energiád mennyisége kiapadhatatlannak tűnik, így bármilyen programot bevállalhatsz, mert bírni fogod az iramot – valószínűleg minden jegynél jobban. A szombatod olyan dolgokkal teljen, amelyek elsősorban a te kedvedre vannak. Ne hagyd, hogy bárki rád erőltessen olyasmit, ami nincs ínyedre. Habzsolni szeretnéd az életet? Remek! Ám az elhatározást kövesse is tett! Élvezd ki a hétvége minden pillanatát, keresd az izgalmakat, és fedezd fel az ismeretlent. Hiába volt a hét eddigi része fárasztó, munkával és más tennivalókkal teli, szombat reggel úgy kelsz fel, mintha napok óta lazsáltál volna. Az energiád mennyisége kiapadhatatlannak tűnik, így bármilyen programot bevállalhatsz, mert bírni fogod az iramot – valószínűleg minden jegynél jobban. A szombatod olyan dolgokkal teljen, amelyek elsősorban a te kedvedre vannak. Ne hagyd, hogy bárki rád erőltessen olyasmit, ami nincs ínyedre. Habzsolni szeretnéd az életet? Remek! Ám az elhatározást kövesse is tett! Élvezd ki a hétvége minden pillanatát, keresd az izgalmakat, és fedezd fel az ismeretlent.

Oroszlán Nyugalmas hétvége vár rád – ha titkon ilyenre vágynál. Ha máshoz, akkor is pont úgy alakíthatod a dolgokat, ahogy az számodra kedvező. Bármit megtehetsz, bárhová elmehetsz! Ez a kettősség azért áll fenn, mert most nem lesznek rád erőteljes hatással a hétvégi bolygóállások, így azt csinálhatsz, amit csak akarsz! Legyen fókuszban a spontaneitás! Bármit tégy, bárkivel, azt élvezni fogod, és nagyszerű élményekben lesz részed. Ha viszont otthon maradnál, biztos, hogy jól választod meg a teendőidet, így mindennek a végére érsz. Szervezz mindent úgy, ahogy kedved tartja! Nyugalmas hétvége vár rád – ha titkon ilyenre vágynál. Ha máshoz, akkor is pont úgy alakíthatod a dolgokat, ahogy az számodra kedvező. Bármit megtehetsz, bárhová elmehetsz! Ez a kettősség azért áll fenn, mert most nem lesznek rád erőteljes hatással a hétvégi bolygóállások, így azt csinálhatsz, amit csak akarsz! Legyen fókuszban a spontaneitás! Bármit tégy, bárkivel, azt élvezni fogod, és nagyszerű élményekben lesz részed. Ha viszont otthon maradnál, biztos, hogy jól választod meg a teendőidet, így mindennek a végére érsz. Szervezz mindent úgy, ahogy kedved tartja!

Szűz Ugye még véletlenül sem kevered össze a munkahelyedet és az otthonodat? Ezen a hétvégén ez komoly hiba lenne – hát ne vigyél semmit haza, ami nem odavaló! Nemcsak a naptár mutat hétvégét, hanem a biológiai órád is jelzi, hogy igénye van a pihenésre. Felejtsd el a függő ügyeket, úgysem tudnál semmilyen hivatalos dolgot elrendezni. Bátran legyints egy nagyot, és a magánéletedet helyezd fókuszba! Ne keveredj összetűzésbe senkivel, legyen két békés napod, ne vegyél elő hétköznapi tennivalókat! Inkább ajánlj pár kellemes programot szeretteidnek, ami számodra is örömöt adhat. Ugye még véletlenül sem kevered össze a munkahelyedet és az otthonodat? Ezen a hétvégén ez komoly hiba lenne – hát ne vigyél semmit haza, ami nem odavaló! Nemcsak a naptár mutat hétvégét, hanem a biológiai órád is jelzi, hogy igénye van a pihenésre. Felejtsd el a függő ügyeket, úgysem tudnál semmilyen hivatalos dolgot elrendezni. Bátran legyints egy nagyot, és a magánéletedet helyezd fókuszba! Ne keveredj összetűzésbe senkivel, legyen két békés napod, ne vegyél elő hétköznapi tennivalókat! Inkább ajánlj pár kellemes programot szeretteidnek, ami számodra is örömöt adhat.

Mérleg Számos programot szeretnél összezsúfolni erre a két napra, ám könnyen túlzásokba eshetsz. Hajlamos vagy ilyesmire, de most ne engedd ezt meg. A túlzások csak bonyodalmakat okozhatnak. Szelektálj és kövesd a kevesebb néha több elvét! Nem kell energiatartalékaidat maximálisan kiaknázni. Időből neked is épp annyid van, mint másoknak, úgyhogy csak olyasmire mondj igent, ami tényleg örömmel tud eltölteni. A házimunkákkal le vagy maradva, és nem halogathatod tovább az olyan alapvető feladatokat, mint a takarítás, mosás, vasalás? Legfeljebb a szombat délelőttöt szánd ezekre, minden további óra legyen a kikapcsolódásé! Számos programot szeretnél összezsúfolni erre a két napra, ám könnyen túlzásokba eshetsz. Hajlamos vagy ilyesmire, de most ne engedd ezt meg. A túlzások csak bonyodalmakat okozhatnak. Szelektálj és kövesd a kevesebb néha több elvét! Nem kell energiatartalékaidat maximálisan kiaknázni. Időből neked is épp annyid van, mint másoknak, úgyhogy csak olyasmire mondj igent, ami tényleg örömmel tud eltölteni. A házimunkákkal le vagy maradva, és nem halogathatod tovább az olyan alapvető feladatokat, mint a takarítás, mosás, vasalás? Legfeljebb a szombat délelőttöt szánd ezekre, minden további óra legyen a kikapcsolódásé!

Skorpió Az égi konstellációknak köszönhetően jelentős energiák gyűltek össze benned, sőt, körülötted is, s hab a tortán, hogy még másoknak is juttatsz ezekből! Jó ötleteiddel, nagyszerű tippjeiddel sokakat inspirálsz, képes leszel környezetedet hasznos tettekre sarkallni vagy épp döntésre bírni. Talán péntek este még pihentető, nyugalmas hétvégét terveztél, ám szombat délelőtt már más vágyaid lesznek... egy kis sport, kirándulás, esti buli? Teljesen lényegtelen, csak mozgásban lehess. Ad át magadat ösztöneid útmutatásának! Csinálj valami különleges programot vasárnap is, és semmiképpen ne ücsörögj a négy fal közt! Az égi konstellációknak köszönhetően jelentős energiák gyűltek össze benned, sőt, körülötted is, s hab a tortán, hogy még másoknak is juttatsz ezekből! Jó ötleteiddel, nagyszerű tippjeiddel sokakat inspirálsz, képes leszel környezetedet hasznos tettekre sarkallni vagy épp döntésre bírni. Talán péntek este még pihentető, nyugalmas hétvégét terveztél, ám szombat délelőtt már más vágyaid lesznek... egy kis sport, kirándulás, esti buli? Teljesen lényegtelen, csak mozgásban lehess. Ad át magadat ösztöneid útmutatásának! Csinálj valami különleges programot vasárnap is, és semmiképpen ne ücsörögj a négy fal közt!

Nyilas A szombati napod békésen indul, ám garantáltan nem így végződik. A szokásos családi dolgok, házimunka, főzés, beszélgetés mellett mindenképpen mondj igent egy esti kiruccanásra, fergeteges programra! Ne maradj bezárkózva a négy fal közé, ott nem lesz alkalmad táncolni, ismerkedni vagy akár szerelembe esni! Vasárnap aludd ki magadat, akár egy kis lustálkodás is belefér reggel. Délelőtt kiváló lehetőséged nyílik egy olyan, érzelmekkel és őszinteséggel teli eszmecserére, ami sok mindent tisztázhat a magánéleteddel összefüggésben. A kételyeid eloszlanak, ez pedig megnyugtat. A szombati napod békésen indul, ám garantáltan nem így végződik. A szokásos családi dolgok, házimunka, főzés, beszélgetés mellett mindenképpen mondj igent egy esti kiruccanásra, fergeteges programra! Ne maradj bezárkózva a négy fal közé, ott nem lesz alkalmad táncolni, ismerkedni vagy akár szerelembe esni! Vasárnap aludd ki magadat, akár egy kis lustálkodás is belefér reggel. Délelőtt kiváló lehetőséged nyílik egy olyan, érzelmekkel és őszinteséggel teli eszmecserére, ami sok mindent tisztázhat a magánéleteddel összefüggésben. A kételyeid eloszlanak, ez pedig megnyugtat.

Bak Ezen a hétvégén fény derül arra, milyen ügyesen és logikusan osztottad be az idődet egész héten, pedig bőven akadt dolgod. Ennek köszönhetően semmilyen elmaradásod nincsen, az időddel maximálisan te gazdálkodsz. Olyannyira igaz ez, hogy a házimunkák sem torlódtak fel, környezeted extra igényeinek is megfeleltél, hát tiéd a hétvége, senki nem szólhat bele a terveidbe. Szombat este akár több buliban is tiszteletedet teheted. Tombolj, táncolj, csináld azt, ami jólesik! A vasárnap legyen a könnyed szórakozással vegyített láblógatásé, ám mindenképpen menj szabad levegőre. Ez utóbbi teljesen feltölt energiával. Ezen a hétvégén fény derül arra, milyen ügyesen és logikusan osztottad be az idődet egész héten, pedig bőven akadt dolgod. Ennek köszönhetően semmilyen elmaradásod nincsen, az időddel maximálisan te gazdálkodsz. Olyannyira igaz ez, hogy a házimunkák sem torlódtak fel, környezeted extra igényeinek is megfeleltél, hát tiéd a hétvége, senki nem szólhat bele a terveidbe. Szombat este akár több buliban is tiszteletedet teheted. Tombolj, táncolj, csináld azt, ami jólesik! A vasárnap legyen a könnyed szórakozással vegyített láblógatásé, ám mindenképpen menj szabad levegőre. Ez utóbbi teljesen feltölt energiával.

Vízöntő Ezen a hétvégén könnyen megeshet, hogy kissé kifordulsz önmagadból, és olyan arcodat mutatod a nagyvilágnak, ami talán még neked sem tetszik majd feltétlenül. Épp ezért fokozottan ügyelj arra, kinek és mit mondasz, miként nyilvánulsz meg. Mivel kifejezetten szeleburdivá válhatsz, ezért lehet, hogy kiszalad a szádon olyasmi, ami bántó lehet mások számára. Valójában a saját lelkedet akarod megóvni, ezért lépsz fel támadólag, de ez rossz taktika, mert talán ezt minden bizonnyal sokan megértenék, ám a hevesség és az elhamarkodott véleménynyilvánítás könnyen félreértéseket okozhat. Vasárnapra ez a kellemetlen hatás megszűnik és minden visszatér a békés állapotba. Ezen a hétvégén könnyen megeshet, hogy kissé kifordulsz önmagadból, és olyan arcodat mutatod a nagyvilágnak, ami talán még neked sem tetszik majd feltétlenül. Épp ezért fokozottan ügyelj arra, kinek és mit mondasz, miként nyilvánulsz meg. Mivel kifejezetten szeleburdivá válhatsz, ezért lehet, hogy kiszalad a szádon olyasmi, ami bántó lehet mások számára. Valójában a saját lelkedet akarod megóvni, ezért lépsz fel támadólag, de ez rossz taktika, mert talán ezt minden bizonnyal sokan megértenék, ám a hevesség és az elhamarkodott véleménynyilvánítás könnyen félreértéseket okozhat. Vasárnapra ez a kellemetlen hatás megszűnik és minden visszatér a békés állapotba.