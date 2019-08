A Kosokat energikus tulajdonságaik magasra repítik szeptemberben, jelentős sikereket érhetnek el. A Rákok sok váratlan helyzetre számíthatnak, az Oroszlánok pedig jobban teszik, ha mernek ismeretlen útra lépni. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Pontosan azt fogod mutatni magadból, ami vagy: egy ambiciózus, kreatív és kitartó Kos, aki bármit elér, ha tesz a céljáért. Ezen pozitív és energikus tulajdonságok együttese magasra repít szeptemberben, így jelentős eredményeket érhetsz el, különösen karrier és anyagiak terén. Ha tanulsz, akkor ott mutatod meg rejtett képességeidet. Sikerülhet végre számos régi problémát hathatósan megoldani. Érzelmek terén kiegyensúlyozott időszak ez, főleg akkor, ha valakivel régóta hadilábon állsz. Egészségileg figyelj jobban magadra, ugyanis a hónap második felében megnő a baleseti és betegségekkel összefüggő rizikófaktor. Szeptemberben nagyon összeszedett tudsz lenni, ami hosszú távon segíti elő szellemi és lelki fejlődésedet.

Bika Meglepő fordulatokkal, sok aktív tevékenységgel telik szeptember hava, az első napok kiemelkedően mozgalmasra sikerednek. A Merkúr és a Jupiter sok és gyors sikert ígérve adnak neked különleges erőt. Munka és karrier vagy akár tanulás terén érkeznek váratlan és pozitív lehetőségek, amiket érdemes megragadni. Egyszeriek, most aktuálisok. Ezzel szemben magánéletedben adódhatnak bonyodalmak, értelmetlen konfliktusok, leginkább azért, mert annyira sokat akarsz tenni és adni másoknak, hogy néhány szerettednek ez több lehet annál, mint amit könnyedén viselnek. Vedd észre időben, hol húznak határt, így elkerülheted a vitás helyzeteket. Szerelemben a romantika, az álmodozás, az önfeláldozás lehet jellemző rád, ám ne várj irreálisan sokat a másik féltől.

Ikrek Kiváló periódus áll előtted, bár szeptember 9-ig kellemetlen hangulatingadozások okozhatnak nehézséget, alkalmanként némi bosszúságot. Amit máskor könnyen viselsz, azt most nehezen éled meg, mert érzékenyebb leszel. Emellett sok a változás körülötted, és neked ezekhez gyorsan kell alkalmazkodnod, különben magával visz a sodrás – ezt pedig nm engedheted meg magadnak! A sok-sok történés lelki problémákat idézhet elő, ezért megeshet, hogy nem mindig tudod, mit szeretnél, hova kellene menned vagy épp kapkodásra adod a fejedet. Előnyös lehet, ha lassan jársz, mert akkor biztosan tovább érsz. Használd jól a kreativitásodat és légy rugalmas, valamint másokkal beszéld át, merre érdemes haladnod – sok jó tanácsot kaphatsz.

Rák Sok váratlan helyzetre kell felkészülnöd, az ősz meglepően mozgalmas lesz, és ha alkalmazkodsz a változó körülményekhez, nagyszerű sikereket érhetsz el – munka, anyagiak és tanulás terén egyaránt. Figyelj oda a külvilág felől érkező impulzusokra, sok jelet kapsz arra, hogy mikor és min kell változtatnod. Intuíciód folyamatosan támogat abban, hogy eldöntsd, mi a jó és rossz közti egyértelmű eltérés, mibe érdemes vagy sem az energiát és az időt belefektetni. Akkor tudsz látványos eredményeket elérni, ha együttműködsz másokkal és csapatban dolgozol. Ne félj attól, hogy segítséget kérj nálad tapasztaltabb emberektől. A pénzügyek kiemelt szerepet kapnak, befektetni vagy épp hitelt felvenni érdemes. Ha vállalkozásba fognál, ez a legjobb hónap 2019-ben.

Oroszlán Igen vegyes hatások jellemzik szeptember havát – ha úgy érzed, hullámvasúton ülsz, az nem véletlen. Ugyanakkor sok szempontból szerencsésnek érezheted magadat, mert a gödörből is kimászol, legtöbbször segítség nélkül. A Jupiter több bonyolult helyzetből kiment, emellett Merkúr javítja a kommunikációdat, azaz bátran kérdezz, érdeklődj vagy épp adj tanácsot. Pár régen sutba dobott ötleted közül valósíthatsz meg akár többet is. Lesz ehhez kellő energiád és elszántságod. Merj ismeretlen útra lépni és azt felfedezni. Érzelmek terén viszonylag stabil talajon állsz, bár adódhat pár kellemetlen pillanat a párkapcsolatodban. A párjukat még kereső Oroszlánok a hónap utolsó napjaiban kerülnek górcső alá. Hirtelen több érdeklődő is feltűnhet a színen...

Szűz Számodra szeptember hava mindig mozgalmas, történésekkel telik, ám ez a mostani más lesz. Szinte zavarba ejtő, hogy elsősorban a nyugalom, a csendesség, a kiegyensúlyozottság lesz jellemzője a mindennapoknak. Az összezördülésektől és félreértésektől szinte teljesen mentes szeptember remek hatással lesz rád, új ötleteid gyorsan szárba szökkennek, kreativitásod megnő, gondolkodásmódod sokat fejlődik, környezeted pedig támogatásáról biztosít téged. Az előzőket figyelembe véve értelemszerűen javul az anyagi helyzeted, vagy végleg rendeződhet, amennyiben eddig problémás volt. Mindegy, mi történjék, tisztán fogsz látni, és képes leszel hosszú távra előre tervezni. Fontossá válnak az érzelmek, a most kötendő házasságok egy életre szólnak.

Mérleg Kifejezetten élménygazdag lesz ez a hónap, merj élni, változtatni, nagy dolgokat véghezvinni. Az a Mérleg, aki most mer nagyot kockáztatni, az nagy haszonra tesz később szert. Sok meglepő, egyben pozitív irányú változást hozhat szeptember hava. Jupiter erős hátszelet biztosít a felemelkedéshez, a gyarapodáshoz. Amennyiben elindul egy hosszabb tanulási szakasz számodra, tudd, hogy a most letett alapok stabil talajt biztosítanak neked. Sok olyan dolgot kapsz a környezetedtől, amit nem kértél, de fogadd örömmel! Épp ezen ajándékok által juthatsz még messzebbre. Jelentős sikereket arathatsz, különösen szeptember 17-e után. Ha van társkapcsolatod, az elmélyülést, magányosoknak szerelmet hozhat az ősz kezdete.

Skorpió Most ne kapaszkodj, hanem engedd magadat sodortatni az árral. Sok pozitív hatás ér, mozgalmas időszak köszönt be. Régi és új feladatok egyaránt várnak rád, adódnak sürgős, nem halasztható ügyek is. Nem érdemes húzni az időt, emellett másokra se várj. Ha szükségét érzed a változásoknak – és úgy tűnik, nincs segítség –, hát cselekedj egyedül, mert képes vagy az önálló, kiemelkedő munkára. A látványos eredmények meglepő gyorsasággal érkeznek, kezelj mindent a helyén. Olyasmi is megeshet, amivel nem terveztél: költözés, munkahelyváltás, tanulmányok megkezdése? Mindegy, légy bátor, és tedd azt, amihez kedvet érzel. Szeptember végén fontossá válik az anyagi biztonság kérdése is, keress új forrást ehhez, a sors tálcán kínál egy egyszerű, de hatásos módszert.

Nyilas Már szeptember első napjait nagy mozgalmasság jellemzi, ezért csak remélhető, hogy kipihented magadat nyáron. Bár az ősz első hava vegyes energiákat hoz, a végén lesz ok örömre és elégedettségre. Ösztönösen érezni fogod, hogy mikor és milyen formában kell útra kelned annak érdekében, hogy fejlődj. Több mód is adódik a növekedésre és a gyarapodásra. Az út, amit végig kell járnod, nem lesz döccenőmentes, ám a kihívások építik az önbizalmadat és magasra juttatnak. Talán úgy véled majd, hogy ez a folyamat egy hirtelen jött helyzet eredménye, ám nem! Sokat tettél azért, hogy végre minden segítséget megkapj földi és égi oldalról. Anyagiak terén lényeges döntéseket kell hoznod, szerelemben vegyes hatások várhatók.

Bak Nos, vértezd fel magadat minden eshetőségre, szeptemberben bármi megtörténhet. A bolygók együttes és alkalmanként kifejezetten kellemetlen hatásai miatt szeptember 1. és 9. között sok akadályt kell megmásznod, kihívásokból is akad bőven. Hajlamossá válhatsz a kapkodásra, idegeskedésre, szétszórtságra, és felesleges vitákba is belebonyolódsz. Nehéz lesz ez alól kibújni, bár ha a jelentős dolgokban később döntesz, talán mégis enyhíthetsz a helyzeten. Később lassan ugyan, de fordul a kocka, és visszatalálsz egy békésebb, nyugalmasabb állapotba. A hónap második felében érzelmek terén kedvező hatások érnek, ha még keresed az igazit, megleled, ha már megvan, elmélyül a kapcsolatotok. Munkahellyel vagy költözéssel összefüggésben is megnyílik előtted egy új kapu.

Vízöntő Szeptemberben sok kellemes hatás ér, ez pedig lelki, szellemi átalakulást eredményez nálad. Mindegy, miben módosítasz, jól fogod érezni magadat a bőrödben. Sőt! Környezetedet is inspirálod, különösen a levegő jegyű emberek figyelnek majd örömmel rád. Nagyon kinyílsz, önbizalmad sokat javul, céltudatosság jellemez, tele leszel energiával, mert mindent a magad javára tudsz fordítani. Sok új barátság alapját teheted le. Ez utóbbi feltétele, hogy légy ösztönös, barátságos és nyitott minden esetben. Ha költözést, munkahelyváltást, netán új vállalkozás elindítását tervezed, megkapod a szükséges iránymutatásokat. Tanácstalanság esetén merj kérni szakértői segítséget. Könnyen megeshet, hogy valamilyen szerencse váratlan módon érkezik az életedbe.