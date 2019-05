Meztelen fotó keltett nagy felháborodást: Jay Alvarrez a barátnőjéről tett közzé pucér fotót, a kommentelők azonban megalázónak találják a felvételt, és a leírást is.

Nem minden meztelen fotó vált ki tetszést a követőkből. A 23 éves Jay Alvarrez a modell barátnőjéről rakott ki pucér képet, és habár sok lájkot kapott a felvétel, rengeteg rajongó háborodott fel a fotón, és a hozzá tartozó leíráson.