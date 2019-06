Egy ír nő elárulta, miért is lett szexmunkás.

A 27 éves Alice-nek elege lett belőle, hogy keveset keres, ezért elhatározta, hogy beáll szexmunkásnak. Kitűzött magának egy összeget, nagyjából havi 24 millió forintot, amit ügyfeleinek hála most meg is kap. Ehhez ráadásul nem is kell sokat dolgoznia, csupán kiépített magának egy jó kapcsolatrendszert. Így havonta egy nagyobb (egész estés) és több kisebb munkát vállal.

Alice fontosnak tartja, hogy a munkája ne csak a szexről szóljon. Igyekszik hasznos tanácsokkal is ellátni a párokat, akiknek valamiért nem működik igazán a szexuális élete. Vállalja, hogy ha szükséges, harmadiknak is beszáll, hogy így segítsen a pároknak kiélni a fantáziájukat.

A közösségi oldalán is igen aktív életet él, gyakran tesztel szexjátékokat, a tapasztalatairól pedig természetesen be is számol – írja a Refinery29.