Kelemen Anna azt írja, sok új menő szakma van manapság: például a kalóz túsztárgyalók munkája is ilyen.

Kelemen Anna nemrég olyan fotót posztolt, amitől teljesen ledöbbentek a követői. Többen is azt írták, túlságosan le van fogyva a szőkeség. Most azonban egy elképesztően szexi fotóval lepte meg a rajongókat, sőt a posztjában azt is kifejtette, melyik szerinte az egyik legmenőbb szakma.

"Sok új szakma alakult ki már a világban, de talán a legizgalmasabb a kalóz túsztárgyaló. Lassan, ha megkérdezik az iskolában, hogy "Mi leszel ha nagy leszel, Pistike?", akkor elképzelhet, hogy Pistike kalóz túsztárgyaló akar lenni! Ehhez persze kell a nyelvtudás és Pistike ezért becsülettel fogja az angolt elsajátítani, tudván,hogy egy jövedelmező szakmához befektetés kell! A kalózok sem akarják ma már a túszul ejtett emberek életét, sokkal jövedelmezőbb ha váltságdíjért szabadon engedik őket. A hajót nem érdemes elrabolni, mert a biztosítótársoságok úgyis a hajó tulajdonosnak fizetnek. Pistike tehát jól választ szakmát. Sok millió dollár cserél így gazdát és persze a túsztárgyalónak is csurran-cseppen!" - írja Anna.