Veronica Rodriguez 29 éves, és 2011 óta dolgozik a pornóiparban, így bőven van tapasztalata. Mivel tudja, hogy sok pár számára vonzó a hármas szex gondolata elmondta, milyen problémákat okozhat ez egy kapcsolatban, és hogyan lehet kiküszöbölni.

Szerinte a fő gond az, hogy a nők egy ilyen élmény után, vagy alatt nem érzik magukat értékesnek. "Úgy gondolom, hogy a lányok azt szeretnék, hogy értékeljék és tiszteljék őket, és hogy mindenki ismerje a szerepét, helyét" - mondta. Úgy véli, sok problémát meg lehet előzni azzal, ha tisztázzák, miért is csinálják, és tudatosítják, hogy a másik lány mindekttőjük kedvére van ott, és nem azért, hogy bárkit helyettesítsen. Ha azonban szigorú szabályokat fektetnek le, akkor elvész az élvezeti érték. "Ha vannak szabályok, akkor inkább nem is csinálják. Vita és harc lesz a vége. Tudnod kell, hogy az a másik lány mindkettőtökért van. A lényeg, hogy élvezd, és legyél tisztában azzal, pontosan mi is történik" - mondta Veronica.