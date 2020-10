Az énekesnő legutóbbi fotója igencsak lázbahozta a rajongókat, melyen a bimbói premier plánba látszódnak. A lapozható bejegyzés mellett Demi arról számolt be, hogy világéletében utálta a kis melleit, de most már olyanok, amilyeneket mindig is akart: megnőttek, miután hátrahagyta az étkezési zavarait, és azt eszik, amihez kedve van. "Ez nem push-up vagy mellműtét! Ez én vagyok." - olvasható a posztban.