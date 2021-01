A modell az egészsége érdekében kezdett el boxolni, a küzdősport azonban a szexuális életével is szuper dolgot tett.

A 27 éves modell, Luana Sandein tavaly kezdett el bokszolni. A sport a mentális és fizikai egészségével is jót tett, sőt, a szexuális életét is feldobta.

Szerintem ez az a sport, ami a leginkább segít a stresszlevezetésben és kiszakadni a mindennapi dolgokból.

– idézi a DailyStar a brazil lányt.

Luana az ökölvívásnak köszönhetően remekül tudja kontrollálni a légzését, ami szex közben is jól jön. Mint mondja, azzal, hogy több levegőhöz jut, a szexet is jobban élvezi, ráadásul a medencefenék-izma is megerősödött, amitől szintén élvezhetőbb az intim együttlét.

A modell egyébként nem először dobta le a textilt, Instagram-oldalán számtalan dögös fotó fellelhető.