Meglehetősen átlagos jelenséggé vált, hogy egyes férfiak kéretlenül küldözgetnek fotókat nemi szervükről. Egy kutatás most azt vizsgálja, mi áll motivációjuk hátterében illetve milyen tipikus személyiségjegyek jellemzőek rájuk.

1087 férfi töltötte ki az online felmérést, mely demográfiai kérdőívet tartalmazott, valamint mérte a nárcizmus, exhibicionizmus, erotofília (olyan személyiségvonás, amely felméri az egyén hajlandóságát arra, hogy pozitív vagy negatív módon reagáljon a szexuális útmutatásokra) és szexizmus mértékét.

Tartalmazott egy olyan részt is, amelyet kifejezetten ezen tanulmány számára fejlesztettek ki és amely feltárta, mi motiválja ezeket a férfiakat arra, hogy kéretlenül péniszükről fényképeket küldözgessenek és milyen reakciókat szerettek volna ezzel kiváltani a címzettekből.

A The Journal of Sex Research szaklapja szerint a legtöbb férfit az motiválta, hogy abban bíztak, hogy a péniszfotóért cserébe ők is kapnak cserébe egy szexi képet. Valamint szerették volna a címzettet felizgatni az általuk küldött kéretlen fotóval.

A kutatás azt is kimutatta, hogy azok a férfiak, akik kéretlenül küldözgetnek képeket a péniszükről, magasabb szintű nárcizmust mutatnak és legtöbbször ambivalens és ellenséges szexizmust támogatnak.