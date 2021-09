Nem tudom, kinek mi villan be, amikor a vibrátor szót hallja, de nekem az elmúlt években jelentősen megváltozott ez a kép. Viszont most, amikor ennek a cikknek az írására készülődtem, kicsit felidéztem, hogy régen mi volt az elképzelésem.

(x)

Viszlát, régi berögződések Nos, a régi képem valami ilyesmi... Egy hangos, meglehetősen péniszre emlékeztető, kissé kellemetlen tapintású tárgy, amit jól el kell rejteni a fehérneműs fiók aljára, mert ciki ha megtalálják, és bennem is szégyenérzetet kelt kissé, amikor előveszem. Sőt, a dobozától is meg kell szabadulni, nehogy bárki véletlenül észrevegye, mert azért mégiscsak ízléstelen egy dolog. Nagyon előre szaladva egy dolgot kijelenthetek: Nos, a régi képem valami ilyesmi... Egy hangos, meglehetősen péniszre emlékeztető, kissé kellemetlen tapintású tárgy, amit jól el kell rejteni a fehérneműs fiók aljára, mert ciki ha megtalálják, és bennem is szégyenérzetet kelt kissé, amikor előveszem. Sőt, a dobozától is meg kell szabadulni, nehogy bárki véletlenül észrevegye, mert azért mégiscsak ízléstelen egy dolog. Nagyon előre szaladva egy dolgot kijelenthetek: A Satisfyer Mono Flex semmilyen szempontból nem igazolja ezeket a régi berögződéseket!

Nem ez az első kényeztetőm a Satisfyer gyártótól, úgyhogy valamelyest már hozzászoktam, hogy verhetetlen ár-érték arányban ontják magukból a változatos vibrátorokat. A Mono Flex kapcsán épp amiatt is aggódtam kicsit, hogy nemigazán tud majd újat mutatni, és a régi, jól bevált Pro G-spothoz vagy egy „fapados" Pro 2 léghullámoshoz fogok majd nyúlni inkább a jövőben. De azt is bátran állíthatom most már, hogy legalább olyan gyakran fog a kezembe kerülni, mint a testvérei.

Szóval a Satisfyer Mono Flexnek még csak a doboza sem fog a kukában landolni. Mióta a gyártó arculatot váltott, még ízlésesebb a termékek csomagolása is, így már az is önmagában örömet okoz, hogy a – későbbi tárolásra is tökéletesen alkalmas – dobozában gyönyörködünk.

Persze azért ennél is jobb, ha kivesszük belőle a bársonyos, letisztult dizájnnal rendelkező csiklókaros G-pont-vibrátort.

A klasszikus „nyuszis vibrátorok" sorát erősítő Mono Flex annyira selymes, hogy kis nedvesedés mellett a síkosító is elhagyhatónak tűnik. A nagyobb hüvelyi szár rugalmas, úgyhogy rögtön rájöttem, itt nem kell attól tartani, hogy nem jó helyre kerül a hangsúlyosabb fejrész. A kisebb szár is könnyen oda helyezhető, ahol leginkább szükség van rá, ráadásul ebben is külön motor található, szóval gyorsan célt lehet érni vele.

A Satisfyerek mostanában szinte csak és kizárólag okos kivitelezésben jelennek meg, tehát tartozik hozzájuk egy ingyenes mobilapplikáció is, ami alkalmas saját minták tervezésére és megosztására, vagy épp zenei vezérlésre is. Bár korábban már próbáltam a Satisfyer Connect Appot, ez az első eszköz, ahol szerintem a bekapcsoláson kívül többé nem nagyon fogom másra használni a készüléken található négy hagyományos gombot.

Ugyan a Mono Flexben alapból van 10 féle, nagyon változatos és izgalmas rezgéstípus, amiket ráadásul 5-5 intenzitással élvezhetünk, most először tényleg hasznosabb az okos vezérlés. A két szár rezgését így ugyanis teljesen függetleníthetjük egymástól és személyre szabhatjuk. Ez szerintem tökéletes megoldás a hozzám hasonló nőknél, akiknek a hüvelyi orgazmus elérése erős kihívást jelent.

A csiklóizgató rezgését belülről támogató, G-pontos motor finomhangolásával eget rengető, dupla élmény(eke)t sikerült elérni. Arról nem is beszélve, hogy ha a pasidat kéred meg a vezérlésre, az mindkettőtöknek emlékezetes éjszakát jelent majd.

Persze most sem hagyhattam ki a zenei vezérlés tesztelését, és azt kell mondjam, a Mono Flex ebben is felülmúlta a korábbi próbálkozásokat. A két motor eltérő rezgése nagyon jól fedi le a zene ütemeit, úgyhogy végre nem zavart az a tizedmásodpercnyi delay, ami miatt eddig panaszkodtam. Sőt, az –egyébként magyar nyelvű – appot magát is frissítették, így a Spotify lejátszási listámmal is sokkal könnyebben összehangolható volt a zenés-táncos mulatság.

Szóval éljen a Mono Flex, de tényleg! Azt hiszem, ebben a kategóriában mostanság nem nagyon találunk jobbat. Olyannyira nem, hogy bárhogy próbálok, nem tudok negatívumot előkotorni az agyam mélyéről, legfeljebb azt, hogy macerás volt kiszedni a dobozból a vibrátort. De hát a türelem rózsát terem... vagyis ez esetben orgazmust. Sokat.