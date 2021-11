Újra a Life.hu-n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Az elme nagy mágus. Kivetít a jövőbe egy projekciót, elkezd aggódni miatta, hogy mi lesz, ha mégsem sikerül megvalósítani, majd beemeli ezt a félelmet a jelenbe, és természetesen szorong miatta. Az aggodalom nem tudja megsemmisíteni a holnap problémáit, viszont képes semmissé tenni a ma nyugalmát.

Valaki beadja a jelentkezését egy munkahelyre, és azonnal elkezd aggódni, hogy egyáltalán be fogják-e hívni. Sőt, már azon is, hogyha behívják és felveszik, akkor jól döntött-e, hogy ide jelentkezett.

Párkapcsolatra vágyik, de rögtön melléteszi a sikertelenség lehetőségét, ezzel jócskán csökkentve a saját esélyeit. Persze azon is elgondolkozik, mi lesz akkor, ha összeházasodnak, és egy reggel felébredve döbben rá, hogy nem jól döntött.

A vágy az élvezet emléke, és ennek a lenyomata, a félelem pedig a fájdalom és a kudarc emléke, illetve a jövőbe való kivetítése. Ha ilyen jelenséget figyelsz meg magadon, van esélyed lefülelni a mágust.

Véleményem szerint, sem a világ legjobb tematikájával megtartott előadás, sem könyv vagy bármilyen életvezetési, párkapcsolati tanácsadás sem fog átütő és stabil eredményt hozni, ha nincs meg az emberben a változtatás határozott szándéka és a megfelelő gyakorlatba történő átültetés. Pilát Gábor, a Tabuk nélkül a párkapcsolatról Facebook-oldal megalapítója.



