A ValóVilág után VV Merci eltűnt a nyilvánosság elől, de most felbukkant egy felnőtteknek szóló oldalon. Szemfüles olvasónk vette észre, és küldte el nekünk a pornográf fotókat.

A ValóVilágban ismerhettük meg VV Mercit, aki már akkor sem volt túl visszafogott, ha a szexuális szokásairól volt szó. Arról is beszélt, milyen pornófilmeket szokott nézni, és most úgy tűnik, hogy a kamera túloldalán is kipróbálja magát. VV Merci ugyanis egy olyan felnőtteknek szóló oldalon tűnt fel, ahol élő webkamerás szexet, erotikus chatelést és egyéb szexuális és erotikus cselekmények bemutatását kínálják.