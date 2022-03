Ti is egész héten dolgoztok, estére pedig elfáradtok? A hétköznapokban így nem egyszerű megélni az intimitást. A hétvége pedig hamar véget ér, általában több gyakorlati feladattal fűszerezve, mint pihenéssel. Vessetek ennek véget, és jelöljétek ki a vasárnapot a lusta intimitás napjának!

Takarítás

Úgy érzed, úszik a lakás, és jó lenne a következő hetet renddel és tisztasággal kezdeni? Amennyiben vasárnap reggel arra ébrednétek, hogy kisebb káosz uralkodik az otthonotokban, kössetek kompromisszumot. Rendeljetek ebédet a főzés helyett, és egy gyors tervezéssel maximalizáljátok a takarítás idejét. Egy óra alatt csodát lehet közösen művelni, miközben zenét vagy podcastet hallgattok. Fontos, hogy együtt végezzétek el ezt a minimális házimunkát, mivel a közös feladat teljesítése is közelebb hozhat benneteket.

Ágyban punnyadás

Oh, ez az, amit felnőttként nagyon ritkán engedélyezünk magunknak, de gyakran még ezt is lelkiismeret-furdalás követ.

A magatok urai vagytok, ha nincs olyan program, feladat, ami halaszthatatlan vasárnap, miért ne lehetne, hogy pizsamában töltsétek a délelőttöt együtt az ágyban? Semmi! Mehet az ágyban reggelizés, olvasás, beszélgetés, némi visszaalvás, szeretkezés...

Aktív hétzárás

Vannak olyan párok, akik imádnak sportolni. Ők a közös mozgást követően menjenek együtt zuhanyozni, mossák meg egymás testét, ami kiváló alkalmat biztosít, akár új erogénzónák felfedezésére is, ami akár a puha ágyban is végződhet.

Közösen egymás mellett

Úgy érzitek, a héten kevesebb közös időt töltöttetek együtt, mint szeretettek volna? A vasárnap erre is remek lehetőséget biztosít. Vessétek be magatokat a konyhába, és főzzetek vacsorát közös erővel. Az ízek harmóniája könnyedén megjelenhet a kapcsolatotok minőségében is.

Filmezéshez le a zoknival

A kanapén való összebújás a meleg plédek és rágcsák társaságában egy jó film előtt, már csak akkor lehet jobb, ha még össze is bújtok. Azzal, ha legalább a mezítelen lábatok összeér, sokkal intimebbé válik a szokásos esti program.

Masszázsra fel!

Vasárnap nem kell sietni sehová, így ez a nap remek időzítés egymás masszírozására. Nem kell feltétlenül speciális olajjal, másfél órás masszázsra gondolni, hiszen ehhez nem mindenkinek van affinitása. A fejbőr, az arc, a kéz- és a lábfej masszírozását sokan elhanyagolják, pedig a rengeteg idegvégződésnek köszönhetően ezek a területek nagyon érzékenyek.

Most bármit lehet (18+)

Semmi sem kötelező, de bármit megtehettek egymással. Engedjétek el a hétköznapi szexet, és váltsátok fel a vasárnapi ráérős szeretkezésre. Jöhet a ráérős előjáték, egymás hosszú kényeztetése, pózok, játékszerek kipróbálása. Az egészben a legjobb, hogy ezen a napon bátran kísérletezhettek, akár az egész napot tölthetitek a mély intimitás jegyében, hiszen sehová se kell rohanni.