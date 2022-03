Az anális együttlét lehet fantasztikus élmény, de egy türelmetlenebb próbálkozás akár egész életre elveheti a kedvet tőle. Sokak fantáziáját izgatja a hátsó bejárat, de vannak olyan kérdések, amiket nem mernek feltenni. Mi most ezeket válaszoljuk meg!

Az anális szex fáj?

Amennyiben azt érzed, hogy a hátsó behatolás, vagy maga az aktus fájdalmas, akkor bizony valami nincs rendben. A megfelelő előjáték, a síkosítás és a szexuális vágy mind hozzásegít, hogy el tudj lazulni azon a területen is. A külső záróizom mellett a belső záróizomnak is tökéletesen meg kell nyílnia, hogy az anális szex élvezetes lehessen.

A gyorsaság és a kemény ritmusok nem a hátsó bejárathoz valók!

A vérzés normális?

Előfordulhat, hogy az anális közösülés közben, vagy annak végén vérzést tapasztalsz. Ijesztő látvány lehet, és bár gyakrabban fordul elő, mint hinnéd, nem a legjobb ómen. A végbél fala tele van apró erekkel, melyek kis dörzsölés hatására is elpattanhatnak. Abban az esetben, ha nem volt fájdalmas az együttlét, de vérzel, nem kell különösen aggódnod, hamar el fog múlni. Abban az esetben, ha még fél nappal az aktus után is vérzel, keress fel orvost.

Befolyásolja a nagyvécézést?

Az anális behatolás a végbélbe történik, a széklet azonban feljebb, a vastagbélben helyezkedik el, melyet egy harmadik záróizom választ el. Normális emésztés és székelés esetén tehát ott, ahová a párod behatol, nem lesz széklet. Amennyiben sok síkosítót használtok, előfordulhat, hogy utána változik a székletürítés, de ez maximum egy-két vécélátogatásig tart.

Abban az esetben, ha nem vagy elég türelmes, és rendszeresen, még az első két záróizom ellazulása előtt megtörténik a behatolás, úgy idővel okozhat széklet-visszatartási problémákat.

Anális szex útján is el lehet kapni nemi betegségeket, fertőzéseket?

A rövid válasz: igen. Így mindenképp érdemes óvszert használnotok, és különösen odafigyelni a higiéniára. Amennyiben az ujj, a pénisz vagy vibrátor a fenék környékén játszadozott, mielőtt máshová is elvándorolna, érdemes alaposan lemosni. Semmiképp, se kerüljön közvetlenül a vaginába vagy a szájba, még akkor se, ha tökéletesen tisztának látszik.

Valóban van anális orgazmus?

Bár a gyönyör nem közvetlenül a végbél miatt érződik, a válasz igen. A férfiak esetén gyakoribb – mivel a prosztatát sokkal könnyebb a végbélen keresztül elérni, masszírozásával pedig orgazmust okozni. A női anális orgazmus sem ritka, ebben az esetben az anális behatolás stimulálja a hüvelyben lévő G-, vagy A-pontot.

Vannak napok, amikor nem jó ötlet az anális játék?

Abban az esetben, ha hasmenés kínoz, egyértelműen nem jó ötlet a hátsó bejárat használata, mivel könnyen előfordulhat, hogy szex közben indul meg a széklet.

Akkor se jó ötlet, ha aranyered van, mivel ekkor fájdalmassá válhat az együttlét, vérezhetsz is, no meg persze rosszabbá is válhat az aranyér állapota.

Alapvetően bátran kijelenthetjük, hogy az anális játszadozás csak akkor jó ötlet, ha ahhoz mindkettőtöknek van kedve, türelme és olyan helyen vagytok, ahol előtte és utána is kényelmesen tudtok tisztálkodni.